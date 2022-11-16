Более 14 тысяч кузбассовцев получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения

С начала года 14835 жителей Кемеровской области получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения. За этот период кузбассовцам перечислено более 1,5 млрд рублей.

Порядка 6 тысяч семей с детьми и будущих мам получили различные виды социального обеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще около 100 беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 298 гражданам с инвалидностью.

Кроме того, Пенсионный фонд России продолжил предоставлять различные выплаты и меры поддержки 597 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, а также 572 военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на выплаты можно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. Получить информацию по вопросам назначения мер поддержки, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6000-000.

Получайте еще больше полезной информации о пенсиях и социальных выплатах в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

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