Более 140 телефонов ПФР в Кузбассе принимают звонки по детским выплатам

В связи с большим количеством вопросов, возникающих по выплатам в 5 и 10 тысяч рублей, ОПФР по Кемеровской области постоянно актуализирует номера телефонов для консультирования и записи на прием.

Для удобства граждан в период временных ограничений, связанных с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в территориальных органах ПФР по Кемеровской области в общей сложности работает 141 телефон. Номера телефонов своей клиентской службы можно найти на сайте ПФР в разделе « Информация для жителей региона ».

Напоминаем, что подать заявление в электронном виде о выплатах на детей до 3-х лет можно на сайте ПФР и портале Госуслуги. Заявление на 10 тысяч детям от 3 до 16 лет – только на портале госуслуг.

Прием заявлений на выплаты ведется и на бумажном носителе по предварительной записи во всех клиентских службах ПФР и МФЦ. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.