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Более 150 тысяч клиентов «Кузбассэнергосбыта» используют интерактивные сервисы

Число пользователей личным кабинетом на сайте ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») достигло 130 тыс. по данным на конец июля. Еще 25 тысяч жителей Кемеровской области используют sms-сервис.

За последние три года число пользователей интерактивных сервисов возросло более чем в два раза. Прирост пользователей в компании связывают с ежегодной акцией «Счастливый сервис». Так, число пользователей в сервисе «Личный кабинет» увеличилось более чем в два раза: с 70 тыс. (на начало акции в 2015 году) до 126 тыс. (на конец акции в 2017 году). До 25 тыс. увеличилось и число пользователей sms-сервиса.

«Личный кабинет открывает пользователям простой доступ к целому набору функций. В частности, здесь можно передавать показания приборов учета, смотреть историю начислений и платежей, вносить плату за электроэнергию. Статистика по количеству зарегистрированных пользователей наглядно демонстрирует, что онлайн-сервис удобен и востребован нашими клиентами», – говорит директор по работе с гражданами-потребителями ПАО «Кузбассэнергосбыт» Инна Бак.

За время проведения акции «Счастливый сервис 2017» в «Личном кабинете» зарегистрировалось порядка 4 тыс. клиентов компании, которые вместе с другими пользователями интерактивных сервисов приняли участие в розыгрыше современных гаджетов. 

Общество
kuzbassnews.ru
28/07/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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