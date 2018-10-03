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Более 20 тысяч педагогов в Кузбассе получают досрочную пенсию

5 октября работники учебных заведений отмечают свой профессиональный праздник - День учителя.

В России преподавателям, имеющим 25 лет стажа педагогической деятельности в учреждениях для детей, независимо от возраста предоставлено право досрочного выхода на пенсию.

В Кемеровской области пенсию на льготных основаниях получают 20478 педагогических работников. Самому молодому педагогу-пенсионеру 48 лет. Средний стаж педагогической деятельности составляет 30 лет, а наибольший – более 40 лет.

Досрочным выходом на пенсию могут воспользоваться лишь те педагогические работники, деятельность которых протекает в определенных должностях и учреждениях, предусмотренных в утвержденных Правительством Российской Федерации списках. Порядок исчисления периодов педагогической деятельности также утвержден постановлением Правительства РФ.

Кроме общеобразовательных учреждений для детей в Списки учреждений включены оздоровительные образовательные учреждения, специальные коррекционные образовательные учреждения, образовательные учреждения для детей,  нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, внешкольные образовательные учреждения и еще  ряд других учреждений для детей.

Общество
kuzbassnews.ru
03/10/2018
Общество
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