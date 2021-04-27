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Более 200 тысяч кузбассовцев приняли участие во Всероссийском субботнике

В субботу, 24 апреля во всех 34 муниципалитетах региона прошел Всероссийский субботник.

На уборку городов и сел Кузбасса вышли представители общественных организаций, партий, промышленных предприятий, коллективы бюджетников, депутаты, члены правительства Кузбасса.

Общими усилиями в порядок приведено 2 374 объекта — дворы, площади улицы и парки.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
27/04/2021
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