Более 200 тысяч кузбассовцев приняли участие во Всероссийском субботнике

В субботу, 24 апреля во всех 34 муниципалитетах региона прошел Всероссийский субботник.
На уборку городов и сел Кузбасса вышли представители общественных организаций, партий, промышленных предприятий, коллективы бюджетников, депутаты, члены правительства Кузбасса.
Общими усилиями в порядок приведено 2 374 объекта — дворы, площади улицы и парки.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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