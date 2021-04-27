Более 200 тысяч кузбассовцев приняли участие во Всероссийском субботнике

Вор-гастролёр украл в Кемерове два гироскутера Вор-гастролёр из Ленинска-Кузнецкого украл с витрины магазина в Кемерове два гироскутера и продал...

В Новокузнецке участковый задержал проститутку, которая обворовала клиента Участковый нашёл и задержал женщину — ею оказалась 31-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное...

В Кемерове ожидаются проливные дожди Сегодня, 26 апреля, и завтра в Кемерове установится переменная облачность при + 14 градусов.