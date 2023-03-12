Более 240 тысяч кузбасских семей получили сертификат на материнский капитал

243522 семьи Кузбасса получили сертификат на материнский капитал с момента запуска программы в 2007 году.

С 2020 г. Социальный фонд России оформляет сертификат родителям ребенка проактивно, без заявления, используя поступившие данные реестра ЗАГС о рождении. Цифровой документ со всеми необходимыми данными поступает в личный кабинет мамы ребенка. Семья может через «Госуслуги» дистанционно распоряжаться капиталом на выбранные цели и контролировать остаток средств.

Напомним, что первый сертификат материнского капитала был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла более чем в три раза и составляет 775 628,25 рублей. Помимо этого, материнский капитал теперь дается не только за второго, но и за первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года. Сумма господдержки семей с одним ребенком с февраля этого года превышает полмиллиона рублей (586 947,72 рублей).

За все время работы программы материнского капитала в Кузбассе 225,9 тысяч из 243,5 тысяч семей, имеющих сертификат, распорядились средствами господдержки на общую сумму около 80 млрд рублей.

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