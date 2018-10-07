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Более 250 человек стали участниками слета лидеров городских изменений

Более 250 человек посетили межрегиональный слет лидеров городских изменений «Люди для города – город для людей», который прошел в Новокузнецке.

Участниками масштабной коммуникационной площадки стали городские активисты и авторы различных социальных проектов из Ачинска, Владивостока, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Саяногорска, Таежного и других городов России.

В рамках ток-шоу, мастер-классов и консультаций гости совместно с экспертами обсуждали интересные кейсы и технологии в сфере социального предпринимательства, волонтерской деятельности и территориального развития.

На специальных интерактивных локациях активисты смогли найти партнеров и единомышленников для реализации своих инициатив.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/10/2018
Общество
Новокузнецк
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