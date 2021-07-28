Более 260 вопросов задали кузбассовцы медикам в ходе марафона «COVID: остаться в живых»

Самыми популярными вопросами стали противопоказания и возможные побочные эффекты прививки, отличия вакцин, нужно ли проверять количество антител перед вакцинацией и другие. В марафоне принимали участие заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева и другие специалисты.

«Вакцинация от коронавируса и сама пандемия породила много мифов, люди зачастую верят ложной информации, которую распространяют непроверенные источники. Думаю, марафон помог кузбассовцам разобраться в основных вопросах», — отметила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.