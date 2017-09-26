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Более 300 млн. рублей направили кузбассовцы на образование детей из средств материнского капитала

По данным за 2017 г. 1366 семей-обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал использовали эту меру государственной поддержки на оплату обучения детей. В итоге в образовательные учреждения области перечислено 332,5 миллиона рублей.

Всего за 10 лет с начала действия программы 12211 кузбасских семей направили средства материнского капитала на детское образование.

Напомним, что направить материнский капитал на образование может семья, в которой ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, уже исполнилось 3 года. Механизм оплаты прост. Владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал должны заключить договор с образовательным учреждением и представить этот договор в управление ПФР или Многофункциональный центр по месту жительства. Договор должен быть обязательно заверен образовательным учреждением. Важно, чтобы образовательная программа учебного заведения имела государственную аккредитацию, а возраст ребенка на дату начала обучения не превышал 25 лет. Средствами материнского капитала можно также оплатить проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним студентам. Для этого необходимо написать заявление в Пенсионный фонд или оформить документы в личном кабинете на сайте ведомства.

Средства материнского капитала можно направить и на содержание ребенка в детском саду. На 1 сентября 2017 года этим правом в Кемеровской области воспользовались 6164 семьи.

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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