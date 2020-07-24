Более 3,5 тысяч жителей Кузбасса подтвердили право на предпенсионные льготы

За шесть месяцев 2020 года территориальные органы ПФР по Кемеровской области подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 3577 заявлениям. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам - в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.

Значительный объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января ПФР подтвердил центрам занятости статус 1192 человек.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал по запросам от работодателей сведения в отношении 2262 человек. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены ОПФР по Кемеровской области и подведомственными ему учреждениями с более чем 29,5 тысячами работодателей.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и Управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили 1712 кузбассовцев.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста.