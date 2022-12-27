Более 350 тысяч кузбассовцев получили проактивные уведомления о будущей пенсии

Пенсионный фонд с начала года направил жителям Кузбасса 353 921 проактивное уведомление о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам 40 лет.

Из уведомления Пенсионного фонда граждане могут узнать свой страховой стаж и количество заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов. Сведения также содержат размер пенсии, рассчитанный по этим показателям. Помимо данных о страховой пенсии в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений.

Благодаря этой информации у россиян есть возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права.

Со следующего года граждане начнут получать проактивные письма о пенсии из Социального фонда России. Новое ведомство появится в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и будет выполнять все функции, которые сегодня относятся к компетенции двух фондов.

Фото: ОПФР