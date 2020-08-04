Более 36 тысяч жителей Кузбасса имеют возможность общаться с ПФР с помощью кодового слова

Личный секретный код поможет жителям Кузбасса получить в ПФР расширенную консультацию по телефону горячей линии с использованием персональной информации. Для этого звонящий должен назвать кодовое слово.

Услышав его, специалист Пенсионного фонда уточнит у гражданина номер СНИЛСа (иногда и данные паспорта) и подробно ответит на все вопросы обратившегося.

Установить кодовое слово можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Обязательное условие – человек должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Система предоставит на выбор несколько вариантов «секретных вопросов», например, имя первого учителя или кличка домашнего питомца, ответ на один из которых и станет кодом для общения с сотрудниками пенсионного фонда по телефону. Также оформить кодовое слово, подтвердив заявлением, можно в территориальных органах ПФР по месту жительства.

Данная услуга избавляет пенсионера от необходимости посещать клиентскую службу для получения консультации о порядке расчета и размере своих выплат, что в период пандемии особенно важно. Другие категории граждан с помощью кодового слова могут получить любую консультацию с использованием своих персональных данных из информационных систем ПФР.

В Кемеровской области более 36 тысяч человек подали заявление на использование этой услуги.