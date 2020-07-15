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Более 365 млн рублей вложили за полгода 4 предприятия Новокузнецка в реализацию проекта «Чистый воздух»

Четыре крупных промышленных предприятия Новокузнецка в первом полугодии 2020 года инвестировали более 356 млн рублей в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Цель проекта — снизить выбросы в воздух Новокузнецка к 2024 году не менее чем на 20% по отношению к показателям 2017 года. На это цели планируется направить 17,4 млрд рублей, в том числе 11,1 млрд рублей из внебюджетных источников.

«Результат, к которому мы стремимся — более чистый воздух и ощутимое улучшение качества жизни людей. Когда речь идет о здоровье и комфорте кузбассовцев, мы стараемся выполнить больше, чем запланировано. Так, по итогам прошлого года снизили выбросы в воздух от промышленных предприятий практически на 8%, что в два раза превышает план», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

АО «РУСАЛ Новокузнецк» в 2020 году переведет часть мощностей на технологию «Экологический Содерберг», а также внедрит технологии обожженного анода с переводом на электролизеры РА-167. Уже ведутся работы по устройству системы автоматической подачи сырья. Инвестиции предприятия во внедрение новых технологий, снижающих загрязнение воздуха, составили 302 млн рублей.

АО «Кузнецкие ферросплавы» в текущем году переведет 4 закрытых печи в открытые и построит блок газоочисток сухого типа. В настоящее время ведется подготовка строительной площадки, заключены договоры на поставки материалов. Объем финансирования составил 43 млн рублей.

АО «Кузнецкая ТЭЦ» планирует провести ремонт золоулавливающих установок и оборудования для пылеподавления. За первую половину 2020 года проведены ремонтные работы на 7,8 млн рублей.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» заключило договор на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации электрофильтра на Западно-Сибирской ТЭЦ до октября текущего года. В настоящее время продолжаются демонтажные работы, сборка коронирующих электродов, ведется монтаж газораспределительных решеток, золосмывных аппаратов.

Общество
Экология
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/07/2020
Общество
Экология
Экономика
Топ
Новокузнецк

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