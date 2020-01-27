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Более 40 000 кубометров снега вывезли на выходных с улиц Кемерово

Для ликвидации гололёда дорожные предприятия использовали более 800 тонн песка и соли. Сняли накат со 142 улиц.

27 января на уборку Кемерово вышли 156 снегоуборочных машин и 295 рабочих.В дневную смену на улицах работают 20 пескоразбрасывателей, 27 тракторов, 36 самосвалов, 6 грейдеров, 35 погрузчиков, 6 роторов и другие машины.

Благоустроители продолжают вывозить снег, расчищать наледь и снег, а также посыпать противогололёдной смесью дороги, пешеходные переходы, тротуары и остановочные площадки.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
27/01/2020
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