Более 40 новых автомобилей выйдут на почтовые маршруты Кузбасса

В начале 2021 года в Кузбасс поступило 46 новых почтовых автомобилей. После оформления в ГИБДД они выйдут на почтовые маршруты области.

Автопарк Почты России пополнился автомобилями марок УАЗ, ЛАДА, FORD, ГАЗ. Все машины соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке почтовых отправлений. Автомобили окрашены в фирменные цвета и брендированы логотипами Почты России, оснащены белыми проблесковыми маячками и сиреной. Новый транспорт оборудован аудиосистемой, связью с диспетчером и другими опциями, повышающими безопасность в движении.

Всего в Кемеровской области действует 813 почтовых маршрутов общей протяженностью более 157 тысяч километров. На них работают более 300 автомобилей.

«Автомобили – основной способ перевозки почтовых отправлений как внутри Кузбасса, так и на межобластных маршрутах, – отметил заместитель директора по логистике УФПС Кемеровской области Василий Титов. – Новые машины сократят сроки доставки, что улучшит качество оказания почтовых услуг».