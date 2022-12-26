Более 400 кузбассовцев пополнили ряда Росгвардии

Сегодня в Кузбассе войска национальной гвардии завершили призывную кампанию. По ее итогам более 400 призывников из Кемеровской области отправились для прохождения службы по призыву в воинские части Росгвардии. Кузбассовцы пополнят ряды войск правопорядка Москвы, Краснодарского края, Нижегородской, Калужской и Ростовской областей.

В подборе будущих военнослужащих участвовали представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе военные психологи и специалисты по военно-политической работе. Наиболее подготовленные кандидаты отправились для прохождения службы в легендарную отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) имени Ф.Э. Дзержинского.

Стоит отметить, что военнослужащие по призыву, в том числе Росгвардии, к выполнению служебно-боевых задач в ходе проведения специальной военной операции не привлекаются.

После прохождения службы молодым людям будет предложено пополнить ряды региональных подразделений войск правопорядка.

Фото: Росгвардия