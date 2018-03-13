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Более 400 проектов претендуют на гранты конкурса «Территория РУСАЛа»

ОК РУСАЛ объявляет о начале экспертизы проектных заявок, поступивших на конкурс «Территория РУСАЛа». В 2018 году на финансовую поддержку компании претендуют 410 проектов, самые лучшие из которых могут получить гранты до 7 млн рублей.Экспертиза состоит из трех этапов в очном и заочном форматах. Сначала заявки будут оцениваться конкурсным жюри, в состав которого входят специалисты в области социального  проектирования, управления, образования и архитектуры, региональные и российские эксперты в сфере некоммерческого сектора, представители предприятий  и  Центра  социальных  программ  РУСАЛа,  а  также  победители грантовых конкурсов компании прошлых лет.Одновременно с заочной оценкой  заявок до 19  марта  проходит открытое онлайн-голосование, благодаря которому все желающие смогут познакомиться с проектами и выбрать наиболее значимые и важные инициативы. В прошлом году участниками подобного голосования стали 60тыс. пользователей и нтернета.С 26 по 31 марта проекты, набравшие наибольшее количество  баллов по итогам первых двух этапов экспертизы, будут представлены на публичных защитах с участием региональных и федеральных экспертов и местных  жителей. Финальный  рейтинг проектов формируется с учетом всех трех этапов оценки. Победители конкурса будут объявлены не ранее 20 апреля 2018 года.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/03/2018
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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