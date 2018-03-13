Более 400 проектов претендуют на гранты конкурса «Территория РУСАЛа»

ОК РУСАЛ объявляет о начале экспертизы проектных заявок, поступивших на конкурс «Территория РУСАЛа». В 2018 году на финансовую поддержку компании претендуют 410 проектов, самые лучшие из которых могут получить гранты до 7 млн рублей.Экспертиза состоит из трех этапов в очном и заочном форматах. Сначала заявки будут оцениваться конкурсным жюри, в состав которого входят специалисты в области социального проектирования, управления, образования и архитектуры, региональные и российские эксперты в сфере некоммерческого сектора, представители предприятий и Центра социальных программ РУСАЛа, а также победители грантовых конкурсов компании прошлых лет.Одновременно с заочной оценкой заявок до 19 марта проходит открытое онлайн-голосование, благодаря которому все желающие смогут познакомиться с проектами и выбрать наиболее значимые и важные инициативы. В прошлом году участниками подобного голосования стали 60тыс. пользователей и нтернета.С 26 по 31 марта проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первых двух этапов экспертизы, будут представлены на публичных защитах с участием региональных и федеральных экспертов и местных жителей. Финальный рейтинг проектов формируется с учетом всех трех этапов оценки. Победители конкурса будут объявлены не ранее 20 апреля 2018 года.