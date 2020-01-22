Более 400 тысяч жителей Кузбасса получили консультацию ПФР

В 2019 году специалисты 39 клиентских служб ПФР проконсультировали по вопросам пенсионного обеспечения, социальных выплат и материнскому (семейному) капиталу 403112 жителей Кузбасса. Еще 21889 консультаций специалисты провели по телефонам горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и территориальных органов ПФР.

В Отделение ПФР по Кемеровской области 7252 человека направили письменные обращения. Из них 1497 направлены в электронном виде через онлайн-приемную фонда. В территориальные органы поступило 6006 письменных обращений.

Вопросы, интересующие кузбассовцев, чаще всего касались правильности установленного размера пенсии и возможности его увеличения, назначения досрочной страховой пенсии. Возникали также новые вопросы, актуальные для прошлого года: наступление пенсионного возраста и предоставления льгот для предпенсионеров.

Большинство обращений поступало от кузбассовцев 50-80 лет.

Напомним, что услуги Пенсионного фонда абсолютно бесплатны. Каждое устное или письменное обращение принимается в работу и в соответствующие сроки на указанный в запросе адрес заявителя (почтовый, электронный) высылается ответ.

Все большую популярность приобретает сервис «Направить обращение» в разделе «Электронные услуги» на сайте ПФР. Для этого необходимо использовать онлайн-приемную портала. В открывшейся странице перейти по ссылке «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации», и выбрать из списка получателя обращения (ОПФР по Кемеровской области или другое подразделение Пенсионного фонда Кузбасса).

Далее, заполнив все поля, отмеченные звездочкой, напечатать обращение в соответствующей форме. Сервис позволяет к сообщению прикрепить документы в электронном виде.