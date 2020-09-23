Более 460 тысяч кузбассовцев поставили прививку от гриппа

По состоянию на 21 сентября 2020 года в Кузбассе привито 467 446 человек, из них 104 907 детей. В том числе более 5,5 тысяч жителей области поставили вакцину в передвижных пунктах, которые до конца сентября будут курсировать разным городам региона.



Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления, во время приема необходимо иметь с собой полис ОМС. Также с 14 сентября вакцинация осуществляется в передвижных пунктах. По области курсируют 17 специально оборудованных автобусов здоровья и мобильных ФАПов. Они ведут прием на площадях у крупных торговых центров, вокзалов, промышленных предприятий и в местах отдыха.

Чтобы сделать прививку в передвижном пункте, предварительная запись не требуется, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Противопоказания для иммунизации – наличие симптомов ОРВИ, острые лихорадочные состояния, а также обострения хронических заболеваний. Вакцинация проводится бесплатно. За 5 дней работы мобильных пунктов прививку от гриппа поставили 5502 человека.



До конца сентября передвижные пункты вакцинации будут курсировать в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове, Юрге, Мариинске и Таштаголе.



По всем интересующим вопросам можно обращаться на горячую линию министерства здравоохранения Кузбасса по тел. 8 (3842) 58-43-56 или в Роспотребнадзор Кузбасса по тел. 8 (3842) 36-68-46, 8 (3842) 36-78-56, 8-800-555-4943.