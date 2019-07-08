Более 5 тысяч сертификатов на маткапитал выдали за полгода в Кузбассе

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Пенсионный фонд России уже более 10 лет реализует программу государственной поддержки семей, в которых после 2007 г. родился или был усыновлен второй или последующий ребенок.

Только за истекшие полгода 5072 кузбасских семей получили на руки сертификаты на материнский (семейный) капитал (МСК). В целом с начала действия программы этот документ был выдан 187 176 жителям региона. Из них уже воспользовались средствами МСК 159 392 семьи. Начиная с 2007 г. им выплачено 55 млрд. рублей.

Сейчас сумма МСК равна 453 026 рублям. Использовать его можно по нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.

Большинство обладателей сертификата на МСК (88,7%) делают выбор в пользу жилья. Из 141 317 семей, с 2007 г. направивших МСК на улучшение жилищных условий, 98 461 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 42 856 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого в 2019 г. ПФР в Кузбассе принял 903 заявления на обучение детей и содержание в детских садах, 4 заявления на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

Набирает популярность новое направление использования материнского капитала: получение ежемесячных выплат нуждающимся семьям. С начала года 551 обладательница сертификата решила именно так использовать средства. А в целом с начала 2018 г., когда появилась возможность получать ежемесячные выплаты из МСК Пенсионный фонд 880 кузбасским семьям выплатил 70,7 млн. руб.