Более 50 купелей готовят в Кузбассе к крещенским купаниям

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В местах купаний будут дежурить работники МЧС России, медики и полиция. Как сообщил начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский, рядом организуют места для обогрева людей.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России завершают проверку купелей на соответствие требованиям безопасности. Всего в муниципалитетах Кузбасса будет организовано боле 50 мест для крещенских купаний, даты и время работы каждой купели индивидуальны.
Фото из открытых источников
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