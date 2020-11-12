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Более 50% строительных работ завершено в новом терминале аэропорта Кемерова

Работы на площадке идут в соответствии с графиком.

С опережением сроков в терминале установлены монолитные и металлические конструкции. Дополнительно привлечены 164 специалиста, что позволит ускорить темпы строительства.

Возведение терминала началось в мае 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2021 года, к юбилею региона.

Аэровокзал высотой 21 м будет состоять из 4 этажей — одного подземного и трех надземных. Общая площадь здания составит более 11,6 тысяч кв. метров. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2 раза — с 200 до 460 пассажиров в час. Финансирование составит 3,7 млрд рублей, инвестор — холдинг «Новапорт».

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kuzbassnews.ru
12/11/2020
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