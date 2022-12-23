Более 50 тысяч консультаций дали землякам специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области - Кузбассу

С начала года специалисты регионального контакт-центра Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу обработали 50,9 тысяч обращений граждан.

Вопросы, интересующие кузбассовцев, чаще всего касались пенсионного возраста и льгот для предпенсионеров, назначения и выплаты пенсии, в том числе досрочной страховой пенсии, порядка получения накопительной части пенсии. Специалисты контакт-центра разъясняли звонившим, как сменить способ доставки пенсии, назначить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином, оформить свидетельство пенсионера. Молодежь чаще всего задавала вопросы об оформлении и выплате пособий семьям с детьми, распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, корректировке индивидуального лицевого счета.

Многоканальный телефон регионального контакт-центра ПФР 8-800-600-06-19 работает в Кузбассе с 1 октября 2021 года, с этого времени специалисты помогли с консультацией по 61,5 тысяче обращений жителей области.

С 1 января 2023 г., когда начнет работу объединенный Социальный фонд России, телефон регионального контакт-центра 8-800-600-06-19 продолжит свою работу. Кадровый состав центра укрепился, все сотрудники прошли обучение, чтобы с нового года консультировать граждан по услугам, которые сейчас оказывают 2 организации: ПФР и ФСС. Это, например, пенсионное обеспечение граждан, меры поддержки семей с детьми, выплаты и компенсации гражданам, пострадавшим от радиации, оформление родовых сертификатов, технических средств реабилитации, путевок на курортно-санаторное лечение для льготных категорий граждан и др.