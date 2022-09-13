Более 50 жителей Кузбасса подали заявки на участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2022»

54 представителя Кемеровской области уже прислали работы на VIII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2022». Всего зарегистрировано 2159 участников из разных регионов страны. Заявки принимаются до 16 октября этого года.

Согласно данным сайта организаторов, 54 представителя Кемеровской области уже прислали работы на VIII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2022». Всего зарегистрировано 2159 участников из разных регионов страны. Заявки принимаются до 16 октября этого года.

Участники от Кузбасса в своих работах пишут, как буквально влюбились в интернет, как он помог им реализовать волонтерскую акцию, расширить умения в своем хобби, окончить курсы и возглавить клуб йоги и скандинавской ходьбы. Авторы работ называют интернет другом и помощником, спасителем в минуты одиночества, дающим шанс не отстать от жизни.

Всех, кому хочется так же поблагодарить интернет, приглашают принять участие, заявки принимаются до 15-00 московского времени 16 октября. Организаторы ждут представителей предпенсионного и пенсионного возрастов, а также пенсионеров с инвалидностью. Конкурсант должен обладать навыками работы на компьютере и в интернете. Заявку можно подать на сайте конкурса и написать историю по одной из пяти номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Я — интернет-звезда». Также от конкурсанта требуется две фотографии — портретная и иллюстрирующая конкурсный материал. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

Также в конкурсе предусмотрена номинация «Самый активный регион». Победители в этой номинации определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона.

Два года подряд, в 2019-м и 2020-м Кузбасс входил в десятку самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету». Представители серебряного возраста региона прислали тогда более 100 работ по нескольким номинациям. С ними можно познакомиться на портале azbukainterneta.ru.