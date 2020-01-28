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Более 500 человек приняли участие в областной благотворительной акции «Теплые руки»

Акция проходила в декабре 2019 года. Количество участников выросло по сравнению с декабрем 2018 года. Если в прошлый раз к мероприятию подключились 88 человек из 17 интернатов, то в 2019 году – 512 получателей социальных услуг из 47 учреждений социального обслуживания области. Усилиями неравнодушных кузбассовцев было связано 1528 изделий, оказана помощь 865 гражданам.

Негосударственные и добровольческие организации, благотворительные фонды Кемеровской области приняли активное участие в организации и проведении «Дней совместного вязания» в Кемеровском, Анжеро-Судженском, Журавлевском домах-интернатах, центрах социального обслуживания и реабилитационных центрах области. Добровольцы приносили пряжу и спицы, проводили мастер-классы, помогали украсить комнаты к Новому году и просто общались с бабушками и дедушками в теплой обстановке.

Лидеры областной добровольческой акции «Теплые руки» – 45 получателей социальных услуг, 7 государственных стационарных и 5 муниципальных учреждений социального обслуживания Кузбасса были отмечены благодарственными письмами департамента социальной защиты населения Кемеровской области.

В учреждениях соцзащиты рассказали, что многие участники продолжают вязать теплые вещи с целью передачи их нуждающимся.

 

 

 

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kuzbassnews.ru
28/01/2020
Общество
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