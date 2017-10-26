Более 5,5 тысяч пенсионеров Кемеровской области живут за границей

Кузбасские пенсионеры проживают в 29 странах мира. Большинство из них находится в Германии, Израиле, США. Сегодня насчитывается более 4,5 тысяч пенсионеров Кемеровской области, которые, живя за границей, получают российскую пенсию на территории Российской Федерации. Еще более тысячи пенсионеров-эмигрантов получают российскую пенсию путем перевода за границу по месту их жительства.

Напомним, что гражданам, проживающим за границей, пенсии которым назначены после 1 января 2015, выплата пенсии осуществляется только на территории Российской Федерации в рублях по доверенности через почтовую организацию или путем перечисления на счет пенсионера, открытый в кредитной организации. Гражданам, пенсии которым назначены до 1 января 2015, выплата осуществляется способом, который они выбрали, т.е. либо на территории Российской Федерации, либо путем перевода за границу в иностранной валюте по курсу рубля, установленному Центральным банком Российской Федерации на день совершения операции.

Отметим, что пенсионеры-эмигранты обязаны извещать свое территориальное Управление ПФР о выезде на постоянное жительство за пределы России. Для этого необходимо за месяц до отъезда подать соответствующее заявление.

Продление выплаты пенсии гражданину производится ежегодно при условии представления в ПФР документа, подтверждающего, что он жив. На территории иностранного государства такой документ выдает компетентный орган (должностное лицо), на территории России - нотариус.

Подтверждение факта нахождения в живых может осуществляться путем личной явки гражданина в дипломатическое представительство или консульское учреждение России за границей. Также, гражданин может лично явиться в Пенсионный фонд РФ или в территориальное УПФР по месту нахождения его пенсионного дела. В этом случае составляется акт о личной явке гражданина в целях продления выплаты пенсии на соответствующий период (12 месяцев). Личность человека устанавливается при его обязательном присутствии на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно идентификации пенсионера.

Кроме того, пенсионеры, живущие за границей, обязаны предоставлять справку о выполнении (невыполнении) гражданином оплачиваемой работы за пределами РФ, для проведения своевременной индексации и корректировки их пенсий в соответствии с российским законодательством.