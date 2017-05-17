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Более 575 объектов ЖКХ обесточат за долги в Кузбассе

На начало мая долги коммунальщиков перед крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии Кемеровской области ОАО «Кузбассэнергосбыт»  превысили 1,5 млрд рублей.

До завершения отопительного сезона под ограничительные санкции попадали вспомогательные объекты и оборудование предприятий-должников ЖКХ, работа которых напрямую не влияла на технологический процесс тепло- и водоснабжения. В осенне-зимний период 2016-2017 гг. под такие санкции попало 335 объектов водоканалов и котельных области. Долг только ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) составляет 103 млн руб. Еще 97 млн руб. долга числится за ООО «Водоснабжение» (г. Белово).

«После завершения отопительного сезона «Кузбассэнергосбыт» приступит к обесточиванию предприятий-должников ЖКХ, остановка работы которых не повлияет на снабжение горячей водой жилых домов и общественных объектов. Но после вывода в ремонт этих предприятий и они будут отключены от электроэнергии», – комментирует технический директор ОАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

Режим полного или частичного ограничения электропотребления будет введен на 575 котельных. Под ограничительные санкции попадут: новокузнецкий МП «ССК» (84 млн руб.), киселевское ООО «ГТП» (73, 4 млн руб.), МУП «ЖКХ Мариинского района» (4 млн руб.), яйский ООО «Тепловик» (4 млн руб.), ленинск-кузнецкий ООО «Шанс» (2 млн руб.) и другие должники.

Коммунальщики из-за непогашенных долгов срывают план подготовки к отопительному сезону в регионе.

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kuzbassnews.ru
17/05/2017
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