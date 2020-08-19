Более 6 тысяч кузбасских семей при рождении первенца получили сертификаты на маткапитал

В 2020 году в реализации государственной программы материнского (семейного) капитала произошли изменения: все семьи, в которых первенец рожден (либо усыновлен), начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Сегодня в Кемеровской области зарегистрировано 6 326 владельцев сертификатов, выданных за рождение первого ребенка.

Еще одним изменением в программе государственной поддержки семей с детьми стало то, что для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. То есть общая сумма маткапитала для таких семей становится равной 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на маткапитал.

Всего в Кузбассе в настоящее время выдано 204 072 сертификата на материнский (семейный) капитал.