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Более 6 тысяч пенсионеров-селян в 2019 г. получили ежемесячную прибавку к пенсии

В 2019 году 6421 житель сельской местности в Кузбассе получал повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности третьей группы.

Возможность получать 25-процентную прибавку к фиксированной выплате у сельских пенсионеров появилась с 1 января 2019 года. Речь идет о тех, кто имеет 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве, в данный момент не работает и проживает в сельской местности. Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается данное повышение, в течении года расширялся, что позволило увеличить число получателей доплаты. Для сравнения: в начале этого года в Кузбассе их насчитывалось  5017 человек.

В итоге для получателей страховой пенсии по старости, которые подходят под данную категорию, повышение составило 1,3 тыс. руб. в месяц. Для получателей страховой пенсии по инвалидности по третьей группе повышение за сельский стаж - 667 рублей  в месяц.

Важно помнить, что право на повышение отсутствует у тех, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город. Но при переезде назад – в сельскую местность – право на льготу возобновляется.

Общество
kuzbassnews.ru
23/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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