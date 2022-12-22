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Более 6 тысяч жителей Березовского начали получать качественную питьевую воду

В поселке шахты «Южная» Березовского городского округа завершились работы по строительству нового водопровода. 

По поручению губернатора Сергея Цивилева был проведен комплекс мероприятий по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Новый объект позволит подавать воду от Бердовского водопровода, на эти цели выделено 106,5 млн рублей из областного бюджета. В настоящий момент весь поселок, а это 1780 частных и 20 многоквартирных домов, объекты социальной инфраструктуры уже начали получать питьевую воду.   Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
22/12/2022
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