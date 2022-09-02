Более 6 тысячам неработающих родителей в Кузбассе назначили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С 1 января 2022 года назначение и выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям осуществляет Пенсионный фонд. Эта мера поддержки вместе с рядом других услуг была передана в ПФР от органов социальной защиты населения. За этот период Пенсионный фонд назначил кузбассовцам 6344 таких пособия.

Напомним, что получать данную выплату по линии ПФР может неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, а также родитель, опекун, другие родственники не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, в том числе обучающиеся по очной форме обучения, неработающий родитель, опекун или родственник ребенка, уволенный во время отпуска по уходу за ребенком или во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Гражданин может претендовать на пособие по линии ПФР если:

— непосредственно ухаживает за ребенком до 1,5 лет;

— проживает на территории РФ;

— не осуществляет трудовую деятельность;

— не зарегистрирован в качестве страхователя, добровольно вступившего в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

— не получает пособие по безработице;

— не использует отпуск по беременности и родам;

— второй родитель не получает данное пособие;

— ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в клиентскую службу ПФР по месту жительства, либо в МФЦ. Сделать это можно в любое время после рождения ребенка, но не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком 1,5 лет.

Размер пособия в Кемеровской области в январе 2022 года составлял 9207,7 рубля, после индексации, с февраля 2022 года, составляет 9981,15 рубля.

Пособие предоставляется на весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, в случае прекращения трудовой деятельности, со дня, следующего за днем увольнения с работы, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1 год и 6 месяцев. Средства предоставляются на каждого ребенка, за которым осуществляется уход.

Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику 3-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.

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