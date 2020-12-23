Более 60 млрд рублей из маткапитала выплачено семьям в Кузбассе

В 2020 году в Кузбассе выдали 17971 сертификат на маткапитал. В целом с начала действия программы государственной поддержки семей, в которых после 2007 г. родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, этот документ был выдан 210 566 жителям региона. Из них уже воспользовались средствами материнского (семейного) капитала (МСК) 182 284 семьи. Начиная с 2007 г. им выплачено 63 млрд рублей.

Напомним, что использовать средства материнского капитала можно по нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.

Большинство кузбасских обладателей сертификата на МСК (87%) делают выбор в пользу жилья. Из 158 611 семей, с 2007 г. направивших МСК на улучшение жилищных условий, 110 815 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 47 796 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого в 2020 г. ПФР в Кузбассе принял 2 678 заявлений на обучение детей и содержание в детских садах, 21 женщина решила перевести средства материнского капитала на накопительную пенсию.

Также пользуется популярностью получение ежемесячных выплат из материнского капитала. Нуждающиеся семьи, в которых после 1 января 2018 г. родился или был усыновлен второй ребенок, получают каждый месяц фиксированную сумму из средств МСК. В 2020 г. она равна 10 778 руб. Всего с 2018 года ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу направило на ежемесячные выплаты из МСК 291,02 млн руб.