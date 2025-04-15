Более 60 тысячам кузбасских семей Отделение СФР по Кемеровской области проактивно оформило сертификаты на материнский капитал

Беззаявительная форма в виде электронного сертификата на материнский (семейный) капитал введена в апреле 2020 года. За этот период более 60 тысяч кузбасских семей получили сертификат на МСК проактивно.

«Кузбассовцам, имеющим право на эту выплату, не нужно лично обращаться с заявлением в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области: электронный сертификат будет сформирован в проактивном режиме на основе поступивших данных из реестра органов ЗАГС. Уведомление о праве на выплату придёт в личный кабинет получателя на портале госуслуг», – пояснила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмила Бабичук.

В этом году увеличился размер материнского капитала: с 1 февраля 2025 года он проиндексирован на 9,5% и составил 690 266 рублей на первого ребёнка и 912 162 рубля на второго ребёнка, если семья ранее не получала маткапитал за первенца. Если же выплата на первого ребенка была произведена, сумма выплаты на второго составит 221 895 рублей.

Эти средства можно направить на:

- улучшение жилищных условий;

- образование детей;

- накопительную пенсию;

- социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;

- ежемесячную выплату на ребенка до трех лет;

- выплату остатка средств материнского капитала, не превышающую 10 тысяч рублей.

Вместе с тем, необходимо помнить, что для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата остается заявительным, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Изображение от storyset на Freepik