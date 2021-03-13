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Более 600 частных жилых домов и 60 социальных объектов застрахованы от паводка

За счет областного бюджета жилье могут застраховать малообеспеченные граждане, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, одинокие пенсионеры и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Жителям, относящимся к льготным категориям, четыре компании региона («Росгосстрах», «Баск», «Сибирский Дом Страхования» и «Альфастрахование») предлагают застраховать имущество по сниженным тарифам по полному пакету рисков. Ожидается, что всего будут застрахованы около 800 домов льготников. Добровольно за свой счет имущество уже застраховали жители более 600 частных домов.

За счет бюджетов муниципальных образований ведется страхование школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культуры, мостов, участков дорог, дамб, котельных. Уже застрахованы 60 объектов.

Вся работа по страхованию муниципального имущества и имущества граждан завершится до 1 апреля 2021 года.

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kuzbassnews.ru
13/03/2021
Общество
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