Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа

РУСАЛ подвел итоги масштабной экологической акции «Зеленая волна», которая в этом году прошла в 9 городах России с участием более 600 волонтеров и активных горожан.

В этот раз в ходе экологического марафона в рамках озеленения и благоустройства территорий присутствия компании силами корпоративных волонтеров и активных горожан было высажено более 1300 саженцев деревьев и кустарников на общественных пространствах.

Экомарафон стартовал еще в конце апреля в Волгограде, где заводчане смогли создать живую изгородь около Дворца культуры Тракторозаводского района. В Ачинске «Зелёная волна» прошла с размахом: несколько волонтёрских команд за один день высадили 370 растений на пяти городских площадках, и впервые к акции примкнул посёлок Горный Ачинского района.

В Новокузнецке вырос настоящий школьный сад. На помощь педагогам и воспитанникам специальной школы № 53 пришли работники и ветераны НкАЗа, волонтеры ЦРТ «Уголек», представители администрации и прокуратуры Орджоникидзевского района, городского совета народных депутатов. Вместе они высадили 121 саженец сирени, гортензии, калины, барбариса и рябины. Теперь ребята будут ухаживать за кустарниками, наглядно изучая предмет «Растениеводство».

«Акция «Зелёная волна» в городах-участниках уже стала приметой весны: её любят и ждут, к ней готовятся. Теперь горожане обращаются в управляющие компании и администрации районов с предложением благоустроить придомовые территории, игровые площадки и места отдыха. Активисты не только приходят на акцию целыми семьями, но и с радостью поддерживают порядок на благоустроенных пространствах. А компания РУСАЛ, со своей стороны, уже несколько лет поддерживает их инициативы», – отметил Рустам Закиев, директор Департамента социальной политики РУСАЛа.