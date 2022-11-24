Более 6,5 тысяч многодетных мам в Кузбассе вышли на пенсию досрочно

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В Кемеровской области досрочную страховую пенсию получает 6581 мама. Из них 223 женщинам назначен такой вид пенсии в 2022 году.

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает, как забота о детях влияет на формирование пенсионных прав женщин.

С 1 января 2019 г. мама троих детей может досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Соответственно, если мама воспитала пятерых детей, то при выполнении условий она может выйти на пенсию в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной матери необходимо выполнить ряд требований по закону:

- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений по закону).

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Не имеют права на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.

Право на пенсию в 50 лет есть также у женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. В 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста. При этом необходимо не менее 15 лет стажа.

Время ухода за детьми до 1,5 лет маме учитывается при определении права на пенсию и влияет на ее размер. За данный период начисляются пенсионные коэффициенты. Так, за полный календарный год ухода за первым ребенком будет начислено 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4 балла.

Мамы, находящиеся на пенсии, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем по достижении ребенком 23 лет.

Получайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond)

Фото из открытых источников