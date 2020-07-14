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Более 65 тысяч жителей Кузбасса получают выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами

В Кемеровской области 52902 жителя получают компенсационную выплату и 12690 жителей – ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами.

Напомним, что неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, в том числе инвалидами с детства, детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет, престарелыми людьми старше 80 лет или нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, имеют право на ежемесячную компенсационную или ежемесячную выплату. Выплата устанавливается к пенсии пенсионера.

Лица, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе занятости. Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют. Граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, патронатными воспитателями, осуществляющие опеку (попечительство) на возмездных условиях, относятся к категории работающих лиц и право на компенсационную выплату не имеют.

Размер компенсационной выплаты с учетом районного коэффициента  составляет 1560 рублей. Размер ежемесячной выплаты с учетом районного коэффициента, которая устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающими за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, составляет 13 000 рублей.

Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты – 1,8 коэффициента за каждый полный год ухода.

Важно помнить, что если у человека, осуществляющего уход за нетрудоспособным гражданином изменились жизненные обстоятельства, и он устроился на работу, то ему прекращается осуществление данной выплаты, так как она выплачивается неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход. При этом гражданин, чтобы соблюсти закон, должен сообщить о факте устройства на работу в органы ПФР. Если этого не произойдет, незаконно полученную сумму необходимо будет возместить государству.

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Общество

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