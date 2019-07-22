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Более 7 тысяч кузбассовцев подтвердили право на предпенсионные льготы с начала года

За шесть месяцев 2019 года территориальные органы ПФР по Кемеровской области подтвердили право 7388 гражданам предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Центры занятости реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января Пенсионный фонд подтвердил центрам занятости статус 1868 кузбассовцев.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал по запросам от работодателей региона сведения в отношении 3689 человек. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены Пенсионным фондом с  24209 кузбасских работодателей.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили 1800 жителей Кузбасса. Еще 31 человек сделал соответствующий запрос через многофункциональные центры региона.

Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми и гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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