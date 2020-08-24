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Более 700 студентов приняли участие в работе стройотрядов в Кузбассе

Более 700 студентов этим летом участвовали в акции «Всекузбасская студенческая стройка», которая завершилась к 20 августа. В ходе акции студенты из всех городов и районов Кузбасса работали на крупнейших стройках в Кемерове. Строительные отряды участвовали в возведении детского сада, школы, здания кассационного суда, музейного и театрально-образовательного комплексов.

По традиции студенческие стройотряды соревновались по показателям производственной деятельности. После трудового дня по стройотрядовской традиции организовывались вечерние программы: конкурсы песни, спортивные соревнования, «фотокросс», киносеансы.

Общество
kuzbassnews.ru
24/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

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