Более 700 студентов приняли участие в работе стройотрядов в Кузбассе

Более 700 студентов этим летом участвовали в акции «Всекузбасская студенческая стройка», которая завершилась к 20 августа. В ходе акции студенты из всех городов и районов Кузбасса работали на крупнейших стройках в Кемерове. Строительные отряды участвовали в возведении детского сада, школы, здания кассационного суда, музейного и театрально-образовательного комплексов.
По традиции студенческие стройотряды соревновались по показателям производственной деятельности. После трудового дня по стройотрядовской традиции организовывались вечерние программы: конкурсы песни, спортивные соревнования, «фотокросс», киносеансы.
24/08/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мэр Кемерова Илья Середюк в соцсети рассказал, каким образом будут организованы в областной столице...
|
Инцидент произошел в областном центре. Проходящие мимо жилого дома горожане обратили внимание на...
|
Мужчина, пропавший под Шерегешем Кемеровской области, найден мертвым. Соответствующую информацию...
|
92 новых случая COVID-19 выявили в Кемеровской области за минувшие сутки.