Более 700 студентов приняли участие в работе стройотрядов в Кузбассе

Более 700 студентов этим летом участвовали в акции «Всекузбасская студенческая стройка», которая завершилась к 20 августа. В ходе акции студенты из всех городов и районов Кузбасса работали на крупнейших стройках в Кемерове. Строительные отряды участвовали в возведении детского сада, школы, здания кассационного суда, музейного и театрально-образовательного комплексов.

По традиции студенческие стройотряды соревновались по показателям производственной деятельности. После трудового дня по стройотрядовской традиции организовывались вечерние программы: конкурсы песни, спортивные соревнования, «фотокросс», киносеансы.