Более 8 миллионов деревьев высадили в Кузбассе в 2020 году

За год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» восстановлено более 9 тыс. га зеленых насаждений.

Из них 2 тыс. га — это территория новых лесов, что на 82% больше, чем удалось высадить в 2019 году.

Лесопарковые пояса создаются в Кузбассе вокруг крупных промышленных центров. За три года почти 8,5 тыс. га высажено по периметру Кемерова, более 11 тыс. га новых лесов планируется создать вокруг Белова и Новокузнецка. «Зеленые пояса» помогают компенсировать негативное влияние на окружающую среду промышленности, автотранспорта и других факторов.

В этом году в Кузбассе по разным проектам высадили 8,4 млн деревьев ценных хвойных и лиственных пород, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.