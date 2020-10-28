Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Более 8 миллионов деревьев высадили в Кузбассе в 2020 году

За год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» восстановлено более 9 тыс. га зеленых насаждений.

Из них 2 тыс. га — это территория новых лесов, что на 82% больше, чем удалось высадить в 2019 году.

Лесопарковые пояса создаются в Кузбассе вокруг крупных промышленных центров. За три года почти 8,5 тыс. га высажено по периметру Кемерова, более 11 тыс. га новых лесов планируется создать вокруг Белова и Новокузнецка. «Зеленые пояса» помогают компенсировать негативное влияние на окружающую среду промышленности, автотранспорта и других факторов.

В этом году в Кузбассе по разным проектам высадили 8,4 млн деревьев ценных хвойных и лиственных пород, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Общество
Экология
Топ
kuzbassnews.ru
28/10/2020
Общество
Экология
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе увеличивают коечный фонд для пациентов с коронавирусом
Коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией и пневмониями увеличивают в Кемеровской области,...
Пропал парацетамол: в Новокузнецке сохраняется дефицит лекарств
В Новокузнецке продолжают исчезать из аптек основные, доступные лекарства, традиционно...
Кузнецов убирает с улиц Новокузнецка ларьки «Снежного городка»
На территории Новокузнецка, следует из документов, демонтируют 10 торговых объектов. И шесть из них...
Новый хирург-офтальмолог помог сохранить зрение шести пациентам в Междуреченске
Офтальмолог высшей категории Альберт Чанкаев вместе с семьей приехал в Междуреченск по областной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus