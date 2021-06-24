Более 8 тысяч военных пенсионеров Кузбасса получают гражданскую пенсию

Более 8 тысяч военных пенсионеров в Кузбассе получают еще и вторую гражданскую пенсию.
Поскольку на заслуженный отдых военные часто уходят в еще трудоспособном возрасте, то многие из них продолжают трудиться и на гражданке. И по закону имеют право рассчитывать на вторую гражданскую пенсию. Но при соблюдении определенных условий.
В Кемеровской области страховую пенсию по старости получают 8230 военных пенсионеров, из них 1954 продолжают трудовую деятельность.
Речь идет только о страховой пенсии по старости, без фиксированной выплаты, то есть базовой части. Для ее назначения военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Тогда страховые взносы, которые работодатель уплачивает в пользу работающего у него военного пенсионера, учитываются при назначении пенсии по линии ПФР. Еще обязательно наличие минимального страхового стажа и минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов.
В 2021 году для назначения страховой пенсии у военного пенсионера должно быть не менее:
- 12 лет страхового стажа,
- 21 индивидуальный пенсионный коэффициент.
При соблюдении всех условий страховая пенсия будет назначена после достижения общеустановленного пенсионного возраста. С учетом поэтапного повышения пенсионного возраста во втором полугодии 2021 года пенсия по старости будет назначаться: мужчинам, достигшим 61 год 6 мес., и женщинам, достигшим 56 лет 6 мес.
Подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет портала госуслуг или сайта ПФР, а также лично обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.
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