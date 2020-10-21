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Более 800 кузбассовцев старшего возраста бесплатно прошли переобучение в 2020 году

Второй год подряд в Кузбассе реализуется региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В 2020 году 847 кузбассовцев старше 50 лет бесплатно получили новую профессию. Из федерального и областного бюджетов на их обучение было направлено 17,5 млн рублей.

Региональная служба занятости организовала обучение по 92 компетенциям, которые сейчас пользуются спросом (машинист насосных установок, охранник, повар, слесарь по ремонту автомобилей, оператор пульта управления, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.).

Кроме того, граждане проходили переподготовку и повышение квалификации в сферах бережливого производства, компьютерной грамотности, наставничества, дополнительного образования детей и взрослых.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
21/10/2020
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