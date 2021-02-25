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Более 9 тысяч кузбассовцев подтвердили право на предпенсионные льготы в прошлом году

В 2020 году 9154 предпенсионера Кузбасса подтвердили права на различные меры социальной поддержки. Территориальные органы ПФР по Кемеровской области – Кузбассу направляли соответствующие сведения органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы. Также сами кузбассовцы запрашивали справки о статусе предпенсионера в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.

Для реализации Центрами занятости населения программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и выплаты увеличенного пособия в период обучения или поиска предпенсионером работы в 2020 году ПФР подтвердил статус 2361 человека.

Также ПФР передал по запросам от работодателей сведения в отношении 4164 работающих предпенсионеров, чтобы они могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, Информационный обмен с работодателями происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены территориальными органами ПФР по Кемеровской области – Кузбассу с более чем 11 тысячами работодателей.

Если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это через личный кабинет на сайте ПФР либо в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда. Таким способом справки с начала года получили 2629 кузбассовцев.

Напоминаем, что льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста.

Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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