Более года продолжается объявленный в Кузбассе федеральный розыск подсудимого, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу

В Кузбассе продолжается розыск Данила Лукьянова, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Уголовное дело в отношении Лукьянова Данила Евгеньевича поступило в Мариинский городской суд Кемеровской области ещё 18 апреля 2019 года.

После принятия к производству данного уголовного дела было назначено судебное заседание на 14 мая 2019 года, на которое подсудимый не явился. Судебная повестка на имя подсудимого возвращена в суд в связи с неудачной попыткой вручения, а по направленному на номер телефона подсудимого СМС-уведомлению отсутствовали сведения о доставке.

При этом накануне судебного заседания через раздел официального сайта суда «Обращения граждан» от подсудимого поступало обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме, в котором он утверждал, что письменного согласия на его извещение каким-либо способом никому не давал.

Судом неоднократно предпринимались различные попытки известить подсудимого о дате, месте и времени судебного заседания, которые не дали положительного результата, в связи с чем суд пришёл к выводу, что подсудимый Лукьянов скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там, место его нахождения неизвестно.

В результате постановлением от 13 июня 2019 года Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил производство по уголовному делу и поручил прокурору г.Мариинска обеспечить розыск подсудимого.

На следующий день после объявления подсудимого в розыск в суд снова через раздел официального сайта «Обращения граждан» от подсудимого поступило 32-страничное обращение под названием «Волеизъявление о самостоятельной идентификации и самоопределении», в котором он в числе прочего сообщил: «Все далее перечисленные действия: слежка, считывание, организация Моего участия без Моей на то воли, выборка, опрашивание, прослушивание, разного вида наблюдения и шпионаж за Моим живым существом с целью сбора информации обо мне, а также с целью маркетинга, психоанализа или любой другой формы вторжения, категорически ЗАПРЕЩЕНЫ в соответствии с Моим определением конфиденциальности и моей изъявленной волей! КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ также включает в себя: то, куда я иду, и то, что делаю с моим физическим телом, разумом и душой, которая является многомерной».

При предоставлении в суд информации о результатах проведённой работы по обеспечению розыска органами прокуратуры неоднократно сообщалось об установлении в ходе мониторинга сети «Интернет» наличия у подсудимого на сайте «YouTube» своего канала «Данька КГБ», а также об активном использовании Лукьяновым социальных сетей.

Следует отметить, что оснований для избрания в отношении подсудимого Лукьянова Д.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется в связи с тем, что он обвиняется в совершении впервые преступления небольшой тяжести.

В соответствии с общими правилами применения сроков давности освобождения от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истечёт двухгодичный срок, лицо освобождается от уголовной ответственности. Однако в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда течение указанных сроков давности приостанавливается.

По информации Мариинского городского суда