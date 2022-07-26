Более миллиарда рублей направят кузбасские энергетики на реализацию программы технического обслуживания и ремонта

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» подвели итоги первого полугодия и вступили в самую активную фазу реализации ремонтной программы по подготовке электросетевого комплекса к отопительному сезону 2022–23 годов.

Энергетики уже выполнили ремонт 857 километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, произвели замену 2,15 тысяч опор на линиях 0,4–110 кВ, что позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей.

В настоящее время выполнено 57 % запланированных на год мероприятий, а затраты с начала года составили 521,3 млн рублей. Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направит 1 082,4 млн рублей.

До конца 2022 года будет отремонтировано ещё порядка 850 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменено более 2 тысяч опор на ЛЭП напряжением 0,4–110 кВ, а также произведена замена изоляторов, грозотроса и неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод – он более надёжен, безопасен и исключает возможность воровства электроэнергии.

Особое внимание в компании «Россети Сибирь» уделяется расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, ведь содержание трасс в соответствии с действующими нормами обеспечивает должное функционирование воздушных линий электропередачи. Так за шесть месяцев текущего года кузбасские энергетики расчистили 630 га просек, что составляет 53 % от запланированного.