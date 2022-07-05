Более одной тысячи нарушений безопасности выявили инспекторы Росгвардии на объектах ТЭК Кузбасса

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу озвучены предварительные итоги работы за первое полугодие в сфере безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

За текущий год инспекторы отдела государственного контроля территориального органа Росгвардии по Кузбассу осуществили 41 плановую выездную проверку объектов ТЭК региона. По результатам работы руководителям предприятий выдано 40 предписаний на устранение более 1 тысяч выявленных недостатков в сфере антитеррористической защищенности.

Росгвардейцы направили в суд 28 административных дел по ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». Санкции статьи предусматривают денежный штраф на должностных и юридических лиц в размере от 30 до 300 тысяч рублей. Во время плановых проверок сотрудники государственного контроля Росгвардии инспектируют организацию физической защиты: укомплектованность постами охраны, специальными средствами, служебным и гражданским оружием; как осуществляется пропускной режим и охрана объекта в целом.

Большое внимание уделяется технической укрепленности предприятий. Соответствует ли требованиям законодательства инженерно-технические средства охраны, проверяется их работоспособность и оснащенность.

Вместе с этим, продолжается работа в отношении объектов ТЭК, собственники которых не принимают меры к повышению защищенности своих предприятий.

Так, инспекторы Росгвардии осуществили 24 внеплановые проверки.

За неисполнение ранее выданных предписаний составлено 24 протокола об административных правонарушениях по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор». Нарушителям грозит административный штраф до 50 тысяч рублей. На территории Кузбасса функционирует 268 категорированных объектов ТЭК. Среди них: угольные шахты и разрезы, городские и районные электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, базы по хранению нефтепродуктов и теплоснабжающие предприятия.

Фото: Росгвардия