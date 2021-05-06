Более пяти тысяч километров автотрасс в Кузбассе оснастят дорожной разметкой

В этом сезоне в связи с затяжной весной работы по нанесению разметки дорожные службы региона начали на две недели позже обычных сроков.
В первую очередь размечают особо опасные участки многополосных дорог с интенсивным движением.
Всего предстоит разметить более пяти тысяч километров внутригородских и загородных трасс.
К прошлогодним объемам добавились 175 км дороги Томск — Мариинск.
Для разметки используют современные технологии и износостойкие материалы, которые прослужат до конца сезона.
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