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Более пяти тысяч километров автотрасс в Кузбассе оснастят дорожной разметкой

В этом сезоне в связи с затяжной весной работы по нанесению разметки дорожные службы региона начали на две недели позже обычных сроков.

В первую очередь размечают особо опасные участки многополосных дорог с интенсивным движением.

Всего предстоит разметить более пяти тысяч километров внутригородских и загородных трасс.

К прошлогодним объемам добавились 175 км дороги Томск — Мариинск.

Для разметки используют современные технологии и износостойкие материалы, которые прослужат до конца сезона.

Общество
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kuzbassnews.ru
06/05/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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