Болезни зерна, могут быть опасными для здоровья человека

Инспекторы Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области каждый год выходят на плановые мероприятия с целью проверки соблюдения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Зерно - исходный продукт, от его состояния зависит качество будущего урожая и получаемого из него хлеба, хлебобулочных изделий и кормов.

В зерне, идущем на переработку, присутствуют грибы и бактерии, некоторые из которых продуцируют микотоксины, снижающие пищевое и кормовое качество зерновой продукции.

К числу патогенных микроорганизмов относятся многие (но не все) виды фузариевых грибов, которые способны накапливать в зерне вредные вещества, наличие которых может привести к невозможности использования зерна на пищевые и кормовые цели. Одним из распространенных заболеваний растений, вызванных фузариевыми грибами, является — фузариоз зерна. Возбудителями болезни, как правило, являются грибы из рода Fusarium. Это заболевание зерна отмечается при созревании в годы с избыточным количеством осадков, а также при длительном нахождении колосовых зерновых культур в валках в условиях повышенной относительной влажности воздуха. Поражение зерна пшеницы и ячменя фузариозом сопровождается загрязнением зерна высокотоксичными веществами грибного происхождения — микотоксины.

Также, одним из патогенных микроорганизмов зерна являются бактерии, которые наносят огромный экономический ущерб, поражая посевы зерновых колосовых культур. Одним из опасных заболеваний зерна является черный бактериоз пшеницы, вызывает потерю урожая до 15-60%. Насекомые капли дождя передают этот возбудитель черного бактериоза от одного растения к другому. Пораженное зерно сморщивается и на нем образуются черные полосы, заполненные бактериями. Своевременное обнаружение и изучение бактериозов предупреждает распространение и вредность заболевания. Вызывать болезни зерновых культур могут вирусы. Одним из распространенных заболеваний является Полосатая мозаика пшеницы. Поражает пшеницу, слабее ячмень, овес, кукурузу, просо и др. На листьях появляются светло-зеленые штрихи или полоски, параллельные жилкам листа. Растения отстают в росте и не дают продуктивных стеблей. Колос полностью или частично стерилен, формируется щуплая зерновка. С семенами и через почву вирус не передается. Распространяется вирус от растения к растению при механических повреждениях, переносчиками являются клещи и тля. Возбудитель сохраняется в переносчиках, сорняках, всходах падалицы.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание, что для выявления потребительских свойств зерна при использовании его в хлебопекарной промышленности на кормовые цели, в первую очередь, необходимо проведение микотоксигологического контроля. Мониторинг качества и безопасности должен проводиться не по визуальному выявлению процента больных зерен, присутствия головни и спорыньи в зерне в муке, а на основании результатов аналитических методов оценки. Меры борьбы с вирусными и бактериальными болезнями зерновых культур — это в первую очередь соблюдение правил семеноводства; очистка и сортировка семян, удаление щуплых, пораженных фузариозом и другими болезнями зерен, склероциев спорыньи; протравливание семян теми же препаратами, что и против корневых гнилей и головневых болезней; большое значение имеет севооборот, использование лучших предшественников (пар, рапс, зернобобовые культуры); усилению распространения болезней способствует повторное возделывание зерновых культур; необходима запашка растительных остатков, на которых сохраняется инфекция; для посева следует использовать здоровые семена устойчивых сортов; при необходимости применять фунгициды в период «колошение — начало налива»; в течении вегетации проводят борьбу с переносчиками вирусных болезней.

Также важен посев кондиционными семенами с высокими посевными качествами, способствующими противостоянию растений разнообразным микроорганизмам в окружающей среде.