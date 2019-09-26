Большая перемена - время повторить правила электробезопасности

В рамках Всероссийской недели безопасности сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь провели интерактивную викторину «ПроТок для учащихся Старочервовской общеобразовательной школы Кемеровского района.

Для школьников сентябрь – начало нового учебного года, а для энергетиков – месяц энергобезопасности. «Гастролируя» по учебным заведениям Кузбасса, специалисты электросетевой компании показывают маленьким «всезнайкам» и «почемучкам» познавательные видеоролики, устраивают веселые электроэстафеты и «заряжают» детей любовью к «светлой профессии».

Ребята с большим интересом знакомятся с инструментами, которые электромонтеры применяют в своей работе, повторяют правилами поведения вблизи энергообъектов и с удовольствием примеряют резиновые перчатки и каску, а в диэлектрических ботах неуклюже передвигаются между партами «гусиным шагом», как будто оборванный провод обходят.

«Сегодня дети прошли очередное «посвящение» в энергетики, - рассказывает мастер Кемеровского района электрических сетей Алесей Новожилов. – Напомнить правила электробезопасности, особенно в начале нового учебного года – наша главная задача. Стараемся сделать это в интерактивной, игровой форме, чтобы дети быстрее усвоили полученные знания и прямо на уроке отработали важные навыки поведения вблизи трансформаторных подстанций и линий электропередачи».