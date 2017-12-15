В Полысаево прошла презентация литературно-художественного альманаха «Свет Прометея»

Большая презентация литературно-художественного альманаха «Свет Прометея» состоялась 2 декабря 2017 года в концертном зале Детской школы искусств № 54. Это первый городской альманах, в котором представлены стихи и проза местных поэтов и писателей из литературной группы «Прометей», а также произведения о родном городе, о Кузбассе, людях, прославивших его. Столь значимое событие поддержали участники клуба «Встреча», солисты хора ветеранов «Надежда», хореографический ансамбль «Каникулы» ДШИ № 54 и просто горожане, любители поэзии. Подарочные экземпляры этого замечательного издания получили авторы стихов, муниципальные и школьные библиотеки.
15/12/2017
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